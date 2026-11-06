Kayseri Büyükşehir Belediyesi kırsal yollar için karla mücadele araçlarını hazırlıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksatmaması için kırsal mahalle yollarında kullanılacak araç ve ekipmanların bakım, onarım ve kontrol çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ilçelere bağlı mahalle yollarında görev yapacak karla mücadele araçlarının hazırlıkları sürüyor.

Bu kapsamda mevcut araç ve makinelerin bakım ve onarım işlemleri tamamlanırken, yeni satın alınan ekipmanların da performans ve çalışma testleri gerçekleştirilecek.

Karla mücadelede kullanılacak araç ve ekipmanların son kontrollerinin yapılmasıyla ekiplerin, kar yağışının başlaması durumunda hızlı şekilde müdahaleye hazır olması hedefleniyor.

Şehir merkezi ve kırsal alanlarda kış şartlarıyla mücadele çalışmalarının Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler daire başkanlıklarının koordinasyonunda 7 gün 24 saat esasına göre yürütülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA