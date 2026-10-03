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Kayseri Büyükşehir Belediyesi anaokulunda 4 eğitimli köpekle etkinlik düzenledi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde anaokulu öğrencilerine farkındalık etkinliği düzenledi. Talas Hikmet Cıngıllı Anaokulu'ndaki programda çocuklara hayvan sevgisi ve doğru iletişim anlatıldı; 4 eğitimli köpekle gösteri sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Daire Başkanlığınca Talas Hikmet Cıngıllı Anaokulu'nda düzenlenen programda, çocuklara hayvan sevgisi, hayvanlarla doğru iletişim ve hayvanlara karşı duyarlılık konularında bilgi verildi.

Veteriner İşleri Müdürü, köpek evi sorumlusu veteriner hekim ve köpek eğitmenlerinin katıldığı, 4 eğitimli köpeğin kullanıldığı etkinlikte, öğrencilere temel itaat, hedef bulma ve engel aşma gösterileri sunuldu.

Programda, öğrencilere hayvan bakımı ve eğitimi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA
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