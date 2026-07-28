Haberler

KAYMEK'ten şiir atölyesiyle gelenek geleceğe taşınıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, 'Şiir Atölyesi Kursu' ile halk şiiri ve aşıklık geleneğini yaşatıyor. Usta çırak usulüyle verilen eğitimde katılımcılar hece ölçüsü, kafiye ve milli değerler öğreniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), düzenlediği "Şiir Atölyesi Kursu" ile halk şiiri ve aşıklık geleneğini geleceğe taşımayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK İhtisas Şubesi bünyesinde açılan kursta, kendi şiirini yazmak, ezgilerle buluşturmak ve sözlü kültür mirasını öğrenmek isteyen vatandaşlara eğitim veriliyor.

Usta çırak geleneğinin modern eğitim anlayışıyla harmanlandığı atölyede katılımcılar, hece ölçüsü, kafiye yapısı gibi teknik konuların yanı sıra halk edebiyatının zenginliğini ile milli ve manevi değerleri öğrenme fırsatı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şiir atölyesi kursu eğitmeni ve halk ozanı Halil Daylak, çalışmaların "Gelenekten Geleceğe Sözümüz Var" anlayışıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Amaçlarının toplanan birikimi yaşatmak olduğunu belirten Daylak, "Burada sadece kafiye, redif ve şiirin ölçüsünü öğretmiyoruz. Aynı zamanda kursiyerlerimize vatan ve millet sevgisini de aşılıyoruz. Tozlu raflarda kalan halk şiirlerini yeniden gün yüzüne çıkararak bu kültürü yaşatmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

60 yaşındaki kursiyer Turan Göregen ise eğitimin kendisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, sunulan imkanlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de

İmzayı attı! Zidane Türkiye'ye geliyor
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

Hayko Cepkin ifade için adliyede: Gazetecilere büyük ayıp
Samsunsporlu Holse MLS'e transfer oldu

Takımının yıldızını ABD'ye gönderdi!
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış

Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı