KAYMEK'ten şiir atölyesiyle gelenek geleceğe taşınıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), düzenlediği "Şiir Atölyesi Kursu" ile halk şiiri ve aşıklık geleneğini geleceğe taşımayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK İhtisas Şubesi bünyesinde açılan kursta, kendi şiirini yazmak, ezgilerle buluşturmak ve sözlü kültür mirasını öğrenmek isteyen vatandaşlara eğitim veriliyor.

Usta çırak geleneğinin modern eğitim anlayışıyla harmanlandığı atölyede katılımcılar, hece ölçüsü, kafiye yapısı gibi teknik konuların yanı sıra halk edebiyatının zenginliğini ile milli ve manevi değerleri öğrenme fırsatı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şiir atölyesi kursu eğitmeni ve halk ozanı Halil Daylak, çalışmaların "Gelenekten Geleceğe Sözümüz Var" anlayışıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Amaçlarının toplanan birikimi yaşatmak olduğunu belirten Daylak, "Burada sadece kafiye, redif ve şiirin ölçüsünü öğretmiyoruz. Aynı zamanda kursiyerlerimize vatan ve millet sevgisini de aşılıyoruz. Tozlu raflarda kalan halk şiirlerini yeniden gün yüzüne çıkararak bu kültürü yaşatmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

60 yaşındaki kursiyer Turan Göregen ise eğitimin kendisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, sunulan imkanlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA