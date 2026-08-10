Kayseri İtfaiyesi Temmuzda 2 Bin 34 Olaya Müdahale Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, temmuz ayında 2 bin 34 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler kaza, yangın, arama kurtarma ve su baskını gibi olaylara hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Ekipler, temmuz ayında 1360 yangın, 567 kurtarma, 100 trafik kazası ve 7 su baskını olmak üzere 2 bin 34 olaya müdahale etti.

Vatandaşların bilinçlenmesi ve olağanüstü durumlarda doğru hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve denetim çalışmaları da yürüten ekipler, 1677 vatandaşa eğitim sundu, 85 denetim gerçekleştirdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı, 18 istasyon, 57 araç ve 343 personelle görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA