6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda Ali Kaya parkur rekoru kırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu.

Yarı maratonun 10 ve 21 kilometrelik etaplarının startı Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi.

Aralarında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Çad, Endonezya, Güney Sudan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Moldova, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Ukrayna, Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan ve Senegal'in bulunduğu 21 ülkeden toplam 200 yabancı sporcu da yarışta yer aldı. Maratonda halk koşusu da gerçekleştirildi.

Halk koşusunun startını Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ birlikte verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, halk koşusunun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor, kültür ve turizm şehri Kayseri'de bu kadar büyük bir yarış düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Vatandaşların ve sporcuların maratona yoğun ilgi gösterdiğini belirten Karadağ, "Halk koşusuna rekor katılım var. Onun dışında 21 kilometre ve 10 kilometrede güzel dereceler oldu. Bu derecelerin sonucunda da Ali Kaya parkur rekoru kırdı ve arkasından gelenler de yine önceki parkur rekoruna yakın veya önünde dereceler koştular. Parkur çok güzeldi." dedi.

Karadağ, son yıllarda atletizmde Kayseri'den önemli sporcular çıkarmaya başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kayseri'de atletizm için birçok yarışma düzenlemekle beraber kentten de çok iyi sporcular çıkartmaktayız. Özellikle yaş gruplarında dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olabilecek seviyede çok değerli sporcularımız ve çok değerli antrenörlerimiz var. Burada tesisleşmenin önemi çok fazla ve nihayetinde kıymetli Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi olarak Türkiye'nin her yerinde tesisleşmede bize destek veriyor. Dünyanın en iyi yüksek performans merkezlerinden birisinin oluşturulması için il müdürümüzün büyük katkılarıyla yaklaşık 2 bin metre yükseklikte Erciyes Dağı'nda kamp merkezinin hemen yakınında yeni bir müstakil atletizm pisti yapılıyor. Bu bizim tarihimizdeki ilk olacak ve yurt dışından dünyanın en iyi atletlerini buraya getirip bizim atletlerimizle beraber kamp yapma olanakları sağlanacak."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise 6'ncısı düzenlenen yarı maratona yoğun katılım olduğunu dile getirdi.

Kayseri'nin atletizmde önemli mesafeler katettiğini ifade eden Kabakcı, "Rekor bir katılım, 7 bin kişiyi geçen halk koşusu, 2 binin üstünde profesyonel sporcu bugünkü maratona katıldı. Kayseri atletizm dalında önemli mesafeler katediyor. Kayseri olarak olimpiyatlara sporcu gönderme heyecanını yaşamak istiyoruz. Onun için de çok önemli hamlelerimiz var. Başta altyapı olarak tesislerimizi yeniliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA