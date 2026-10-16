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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12 elektrikli otobüsün kabul işlemlerini başlattı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12 elektrikli otobüsün kabul işlemlerini başlattı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ filosuna dahil edilen 12 elektrikli otobüsün kabul işlemleri başladı. Araçların özellikleri, donanımı ve şartname uygunluğu denetleniyor; kamera ve validatör montajı sonrası hizmete girecek araçlar enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ filosuna dahil edilen 12 elektrikli otobüsün kabul işlemlerine başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte toplu ulaşımda çevreci teknolojilerin kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, daha önce test sürüşleri tamamlanan 12 metrelik 12 otobüsün kabul süreci yürütülüyor.

İşlemler kapsamında araçların teknik özellikleri, donanımları ve şartnamelere uygunlukları denetlenerek kamera ile validatör montajları gerçekleştiriliyor.

Sürecin tamamlanmasının ardından hizmete girecek otobüslerle, toplu ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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