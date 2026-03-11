Kayseri'de Ağaçlar Koruma Altında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi" öncesinde alternatif güzergahlarda bulunan ağaçları naklederek koruma altına alıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarla, alternatif ulaşım yolları üzerinde bulunan çam ağaçları özel ekipmanlarla sökülerek uygun alanlara naklediliyor.

Bu kapsamda hem proje sürecinde gerekli yol düzenlemeleri yapılırken hem de kentteki yeşil dokunun korunması sağlanıyor.

Ağaç nakil çalışmalarında günlük 10 personel görev alırken, sahada 1 kepçe, ağaç sökme ve nakil aracı kullanılıyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında şu ana kadar 135 ağacın nakli tamamlanırken, proje çerçevesinde toplam 305 ağacın yeni yerlerine taşınması planlanıyor.