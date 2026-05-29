Haberler

Büyükşehir Belediyesinden Sarız'da yol yapım ve onarım çalışması

Büyükşehir Belediyesinden Sarız'da yol yapım ve onarım çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde 1,3 kilometrelik yolun asfalt çalışmasını başlattı. Ekipler, deforme olan parke taşlarını sökerek zemini asfalta hazır hale getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sarız'da 1,3 kilometrelik yol ve onarım çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 1,3 kilometre uzunluğundaki Atatürk Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Caddede ekonomik ömrünü tamamlayan ve çeşitli nedenlerle deforme olan kilitli parke kaplama sökülerek, zemin asfalta hazır hale getirildi.

Bölge halkının ulaşımını sağlayan ve özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun arttığı yol, çalışmalarla daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuluyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu fenomen türküyle karşılayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'yı vurdu

Kırmızı alarm! Rus İHA'sı, NATO üyesi ülkeyi vurdu
Alkışlar Kante'ye! Yine binlerce beğeni aldı

Yine yaptı yapacağını! Herkes beğeni yağdırıyor
Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek

Bakan Gürlek'in açıklamasından sonra çalışma başlatıldı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor

Yorumcuyken dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor