Büyükşehir Belediyesinden Sarız'da yol yapım ve onarım çalışması
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde 1,3 kilometrelik yolun asfalt çalışmasını başlattı. Ekipler, deforme olan parke taşlarını sökerek zemini asfalta hazır hale getirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 1,3 kilometre uzunluğundaki Atatürk Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.
Caddede ekonomik ömrünü tamamlayan ve çeşitli nedenlerle deforme olan kilitli parke kaplama sökülerek, zemin asfalta hazır hale getirildi.
Bölge halkının ulaşımını sağlayan ve özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun arttığı yol, çalışmalarla daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuluyor.