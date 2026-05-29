Büyükşehir Belediyesinden Sarız'da yol yapım ve onarım çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sarız'da 1,3 kilometrelik yol ve onarım çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 1,3 kilometre uzunluğundaki Atatürk Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Caddede ekonomik ömrünü tamamlayan ve çeşitli nedenlerle deforme olan kilitli parke kaplama sökülerek, zemin asfalta hazır hale getirildi.

Bölge halkının ulaşımını sağlayan ve özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun arttığı yol, çalışmalarla daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuluyor.