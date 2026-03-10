Haberler

Büyükşehir Aile Akademisi, 2025'te 5 bin 581 aile ve çift adayına danışmanlık yaptı

Büyükşehir Aile Akademisi, 2025'te 5 bin 581 aile ve çift adayına danışmanlık yaptı
Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi, geçen yıl 5 bin 581 aile ve evlenme sürecindeki çift adayına danışmanlık hizmeti verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi, geçen yıl 5 bin 581 aile ve evlenme sürecindeki çift adayına danışmanlık hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aile Akademisi bünyesinde hizmet veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara ulaştı.

Bu çerçevede merkez, geçen yıl aile ve evlenme sürecindeki çift adaylarından 5 bin 581 kişiye, bireysel psikolojik destek sağladı.

Aile Akademisi, aileye yönelik bireysel danışmanlık, kurumsal eğitimler, seminerler, YKS ve LGS tercih günleri ile Sırdaşın Olayım projesi kapsamında sunulan hizmetlerle birlikte toplamda 14 bin 59 vatandaşa psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti ulaştırdı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
