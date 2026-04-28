Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği "akıllı ulaşım sistemi" ödüle layık görüldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği "akıllı ulaşım sistemi" ile Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği tarafından düzenlenen 9. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri organizasyonunda "Belediyecilik Ödülü"ne layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde 27 Nisan'da gerçekleştirilen 9. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri organizasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk yerli V2X Belediye Uygulaması Projesi olan V2X Acil Durum Araçları Geçiş Önceliği Sistemi ile ödül aldı.

Organizasyonda ödülü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu aldı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projeyle, C-V2X haberleşme teknolojisini kullanılarak acil müdahale araçları ve toplu taşıma araçları üzerinde konumlandırılan OBU (On Board Unit) birimi ile yol kenarında konumlandırılan RSU (Road Side Unit) birimleri arasında doğrudan iletişim kurulması sağlanıyor.

Sistem, araçların kavşağa yaklaşmasıyla birlikte RSU üzerinden RSU-KKC arayüz birimi aracılığıyla kavşak kontrol cihazları ile haberleşerek ilgili yönde trafik sinyalizasyonunu dinamik olarak yönetip yeşil faz oluşturan ve araç içinde yer alan HMI (Human Machine Interface) tablet arayüzü üzerinden sistem durumunun izlenebilmesine imkan tanıyor.

Böylece itfaiye gibi öncelikli araçlar ve toplu taşıma araçlarının şehir içi trafikte güvenli, hızlı ve kesintisiz şekilde ilerlemesine imkan tanıyan yenilikçi bir akıllı ulaşım ve geçiş önceliği sağlanıyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
