Karabük merkez ve Yenice'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük merkez ve Yenice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 35 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 100 gram sentetik kannabinoid bonzai, 36 gram sıvı amfetamin, 1 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı