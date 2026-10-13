Karabük merkez ve Yenice'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Karabük merkez ve Yenice'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük merkez ve Yenice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 35 gram kubar esrar, 100 gram sentetik kannabinoid bonzai ve 36 gram sıvı amfetamin ele geçirildi; gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük merkez ve Yenice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 35 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 100 gram sentetik kannabinoid bonzai, 36 gram sıvı amfetamin, 1 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı