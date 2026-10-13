Haberler

Karabük merkezli siber suç soruşturmasında 15 ilde 26 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük merkezli siber suç soruşturmasında 15 ilde 26 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük merkezli siber suç soruşturması kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Şüphelilerin paravan şirketler ve hesaplarla vatandaşları 17 milyon 197 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

Karabük merkezli yürütülen siber suç soruşturması kapsamında 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerin katılımıyla yürütülen soruşturma, 2025 yılında düzenlenen ve 14 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından genişletildi. Şüphelilerin irtibatlı olduğu kişilere yönelik çalışmalarda, para karşılığında banka ve kripto para borsası hesapları açtırıldığı, suçtan elde edilen paraların aklanması amacıyla paravan şirketler kurulduğu ve bu yöntemle nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak edildiği tespit edildi.

Organize hareket ettiği değerlendirilen suç örgütünün ortaya çıkarılması, lider ve yönetici kadrolarının belirlenmesi, suç eylemleri ile para trafiğinin ortaya çıkarılması amacıyla 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin 8 ilde meydana gelen 8 ayrı olayda vatandaşları toplam 17 milyon 197 bin lira zarara uğrattığı belirlendi. Soruşturma kapsamında kurulan paravan şirketlerin yaklaşık 870 milyon liralık para işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi.

15 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 Ekim'de İzmir, İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Adana, Ankara, Aydın, Diyarbakır, Kırklareli, Manisa, Şanlıurfa, Zonguldak ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 42 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 26 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı

11 kişinin öldüğü faciada şoförler hakkında karar verildi
Sakarya Geyve'de 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

3 araç birbirine girdi! Ölenlerden biri de AK Parti ilçe başkanı
11. kattan atladı! Kendisi kurtuldu, üzerine düştüğü genç kız öldü

11. kattan atlayan adam ölmedi! Katil olarak yargılanması an meselesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'la kanlı bıçaklı olan Demokrat vekilin evine baskın! Göçmenlik belgeleri mercek altında

Trump'la kanlı bıçaklı olan Demokrat vekilin evine şafak operasyonu
41 yıldır yasaktı! Futbol tribünlerinde yeni dönem gündemde

41 yıldır yasaktı! Tribünlerde tarihi değişiklik kapıda
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den

Resmen açıklandı! Parayı basıp Türk yıldızı aldı
Toroslar'da üretilen keçiboynuzu pekmezine yoğun talep

1800 metrede üretiyor! Siparişlere yetişemiyor
Rusya'daki saldırı İstanbul'u vurdu! Taksiciler zor durumda

Ukrayna İHA'sı İstanbul taksicilerini vurdu
D-100’de tehlikeli kavga! Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar

Kavga ettikleri yer inanılmaz! Canlarını böyle hiçe saydılar

Mağazaya pitonuyla girdi! Kaç yılanın var sorusuna bomba bir yanıt verdi

Mağazaya pitonuyla girdi! "Kaç yılanın var?" sorusuna bomba yanıt