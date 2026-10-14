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Karabük’te Afet Risklerine Karşı eğitim

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Karabük’te Afet Risklerine Karşı eğitim
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Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde, Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların afetlere hazırlık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli eğitim, tatbikat ve bilgilendirme...

Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde, Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların afetlere hazırlık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli eğitim, tatbikat ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Damla Gönüllülük Hareketi katılımcısı 45 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi ve arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı yapıldı. Ardından Belen Ortaokulu'nda 325 öğrenci ve okul çalışanının katılımıyla afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimleri ile deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde ise 416 öğrenci ve okul çalışanına afet farkındalık eğitimi verilerek tahliye tatbikatı yapıldı.

Karabük Kemal Güneş Caddesi'nde arama kurtarma malzemeleri sergilendi, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve gönüllülük faaliyetlerine katılım konusunda çağrıda bulunuldu. Etkinlik kapsamında 485 kişiye ulaşıldı.

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla afetlere hazırlıklı olmanın, doğru müdahale yöntemlerini öğrenmenin ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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