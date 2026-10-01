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Karabük'te Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşünde gençler yaşlıların elini öptü

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Karabük'te Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşünde gençler yaşlıların elini öptü
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Karabük'te 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşünde gençler, birlikte yürüdükleri yaşlıların ellerini öptü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift, yürüyüşün kuşaklar arasındaki bağları pekiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Karabük'te 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşünde gençler, birlikte yürüdükleri yaşlıların ellerini öperek saygılarını gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüş, Güven Kavşağı'nda sona erdi. Etkinlikte gençler ve yaşlılar birlikte yürürken, gençlerin yaşlıların ellerini öpmesi renkli ve anlamlı görüntüler oluşturdu. Program kapsamında açılan resim sergisi gezildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift, burada yaptığı konuşmada, düzenledikleri farkındalık yürüyüşünün yaşlı bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamak, aktif ve sağlıklı yaşlanmaya dikkat çekmek ve kuşaklar arasındaki bağları pekiştirmek amacı taşıdığını söyledi.

Büyüklerin sosyal hayatın içinde yer aldığı, kendilerini güvende ve değerli hissettiği bir yaşam sürmelerini sağlamanın temel ilkeleri olduğunu belirten Çift, yaşlıların toplumsal hayata aktif şekilde katılımının önemine işaret etti.

Son yıllarda huzurevine bırakılan yaşlıların sayısının fazla olduğuna dikkati çeken Çift, "Bu nedenle öyle bir nesil yetiştirelim ki gelecek nesil bizi huzurevine bırakmasın" dedi.

Türkiye'nin yaşlılara yönelik ihtiyaç ve destekleri karşılayabilecek büyük bir devlet olduğunu ifade eden Çift, yaşlı bireylere yönelik gerekli yardımların sağlandığını ve bu uygulamaların dünyada benzerinin bulunmadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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