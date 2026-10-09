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Karabük Yenice'de ormanlık alana giden lise öğrencisi 17 saat sonra sağ bulundu

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Karabük'ün Yenice ilçesinde okuldan çıktıktan sonra ormanlık alana giden lise öğrencisinden haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık 17 saat süren araması sonucu Nodullar Köyü Tepesi'nde sağ bulunan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde okuldan çıktıktan sonra ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Rıdvan Dereli, yaklaşık 17 saat süren arama çalışmalarının ardından sağ bulundu.

Olay, Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesi'nde meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra ormanlık alana gittiği öğrenilen lise öğrencisi Rıdvan Dereli'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık 17 saat süren çalışmaları sonucunda Dereli, Nodullar Köyü Tepesi mevkisinde bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen öğrenciyle ilgili arama çalışmaları sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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