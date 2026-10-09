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Karabük'te 2025-2026'da 193 bin dekara hububat, 66 bin dekara yem bitkisi ekildi

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Karabük'te 2025-2026'da 193 bin dekara hububat, 66 bin dekara yem bitkisi ekildi
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Karabük'te 2025-2026 üretim sezonunda 193 bin dekar alana hububat, 66 bin dekar alana yem bitkisi ekildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, yağışların ardından üreticilerin ekime başladığını belirterek hububat üretiminin 70 bin tona ulaştığını söyledi.

Karabük'te hububat ve yem bitkisi ekimi devam ediyor.

Hububat, baklagil ve yem bitkileri üretiminin ağırlıklı olduğu kentte, Araç, Soğanlı ve Eskipazar çayları boyunca oluşan vadi tabanlarında sebze tarımı da yapılıyor.

Yaklaşık 718 bin dekar alanda tarım yapılan Karabük'te, 2025-2026 üretim sezonunda 193 bin dekar alana hububat, 66 bin dekar alana ise yem bitkisi ekildi.

Bu yıl da hububat ve yem bitkisi ekimi çiftçiler tarafından gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, yağışların ardından üreticilerin hububat ve yem bitkisi ekimine başladığını belirtti.

2025-2026 üretim sezonunun bereketli geçtiğini anlatan Önder, "2025-2026 üretim sezonunda hububat üretimimiz 70 bin tona ulaştı. Üreticilerimize bereketli bir sezon dilerim." dedi.

Kaynak: AA
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