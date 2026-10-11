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Karabük Eflani'de örtü yangınında 500 metrekarelik alan zarar gördü

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Karabük’ün Eflani ilçesinde Abakolu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan örtü yangınında 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Abakolu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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