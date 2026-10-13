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Karabük'te evini Kızılay'a bağışlayan hayırsever Bostan'ın kabri yaptırıldı

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Karabük'te evini Kızılay'a bağışlayan hayırsever Bostan'ın kabri yaptırıldı
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Karabük'te evini Kızılay'a bağışlayan hayırsever Hacı Hüseyin Bostan'ın kabri, Kızılay Karabük Şubesinden yapılan açıklamaya göre yaptırıldı. Şube Başkanı Cemalettin Yavaşcı, Bostan'ın bağışıyla nice insanın hayatına dokunduğunu, iyiliğin sahibinden sonra da yaşadığını söyledi.

Karabük'te, evini Türk Kızılay'a bağışlayan merhum hayırsever Hacı Hüseyin Bostan'ın kabri yapıldı.

Türk Kızılay Karabük Şubesinden yapılan açıklamaya göre, merhum hayırsever Bostan'a vefa ve minnetin bir ifadesi olarak kabri yaptırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Cemalettin Yavaşcı, bazı insanlar dünyadan ayrılsa da bıraktıkları iyiliklerin yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Bostan'ın gayrimenkul bağışıyla nice insanın hayatına dokunduğunu ifade eden Yavaşcı, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki iyilik, sahibinden sonra da yoluna devam eder. Bir bağış, bir ömürden daha uzun yaşar. Bir insan, ardında bıraktığı güzelliklerle yaşamaya devam eder. Kıymetli bağışçımız Hacı Hüseyin Bostan'ı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Türk Kızılay'da iyilik unutulmaz, iyilik yaşatılır."

Kaynak: AA
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