Karabük Safranbolu'da hafif ticari araç şarampole devrildi, bir kişi yaralandı

Karabük Safranbolu'da hafif ticari araç şarampole devrildi, bir kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrilerek bir kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralı, sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
A.K. (38) idaresindeki 54 LB 519 plakalı hafif ticari araç, Safranbolu-Eflani kara yolu Karaevli mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada araçtaki M.Ç. (55) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.Ç. sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA