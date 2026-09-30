Safranbolu'da 237 Kur'an kursu öğrencisi için Bed-i Besmele töreni düzenlendi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursuna başlayan minik öğrenciler için Osmanlı geleneği olan 'Bed-i Besmele' töreni düzenlendi. Törende öğrenciler, Kur'an-ı Kerim eğitimine başlamanın heyecanını yaşadı.

Merkez Camisi'nde düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Yavuz, çocuklarını kursa gönderen aileleri tebrik ederek bu törenlerin Osmanlı geleneği olduğunu söyledi. 4-6 yaş Kur'an kursunun 17 sınıfla hizmete girdiğini belirten İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, kurslarda toplam 237 öğrencinin bulunduğunu aktardı. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kurs öğrencileri için dua edildi. Öğrenciler, aileleri ve öğreticileriyle birlikte törene katılarak Kur'an-ı Kerim eğitimine başlamanın heyecanını yaşadı. Program, öğrencilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Programa İl Müftüsü Mustafa Yavuz, İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı