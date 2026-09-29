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CHP'li Cevdet Akay, fon mağdurları için program açıklanmasını istedi

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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, fon soruşturmalarında yüzbinlerce kişinin mağdur olduğunu belirterek vatandaşların kaybettikleri paralarla ilgili bir an önce program açıklanmasını istedi. Akay, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini de eleştirdi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, fon soruşturmalarına ilişkin, "Vatandaşlarımız çok tedirgin, devletine, denetleyici ve düzenleyici kurumlarına güvenmek istiyor ve bir an önce bu kaybettikleri paralarla ilgili bir programın açıklanmasını bekliyor." dedi.

Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı akademisyenler, gazeteciler ile basın ve yayın kuruluşlarının sosyal medya hesaplarına "milli güvenlik, kamu düzeni ve dezenformasyon" gerekçeleriyle erişim engeli getirildiğini, bu uygulamanın istisnai bir hukuk tedbiri olmaktan çıkararak iktidarın hoşuna gitmeyen bütün haberlerin engellendiği bir ortama dönüştüğünü öne sürdü.

Fon soruşturmalarına değinen Akay, bu durum nedeniyle yüzbinlerce kişinin mağdur olduğunu söyledi. Akay, "Vatandaşlar 'Benim param ne oldu? Bu fonları kim yönetti? Kimler önceden biliyordu? Kimler buradan haksız kazanç elde etti? Bu konular araştırılacak mı?' sorularını soruyor. Bunları sormak suç mu? Bunları soran kişilerin yaptığı haberlere engel getirmek suç mu? O zaman doğru nasıl meydana çıkacak? Hesap verenleri nasıl bulacağız? Bu, suç olmamalı." ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmalarıyla ilgili belgelerin yargının da önüne gideceğini, siyasetçilerden bürokratlara kadar görevlerini yapmayan her kim varsa ortaya çıkacağını belirten Akay, ilgili kurumlar görevlerini zamanında yapmadığı için bu tür hatalı uygulamaların oluştuğunu söyledi.

CHP'li Akay, "Herkes zamanında görevini yapsaydı bu olay zaten çıkmazdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılının son çeyreğinde olaydan haberdar olduğu halde ve manipülasyonu kendisi direkt ifade ettiği halde neden sonuna kadar gidememiştir? SPK'de çalışma grubu kurulduğu halde bu çalışma grubunun oluşturduğu rapor niye kamuoyuyla paylaşılmamıştır? Bütün bunların ortaya çıkması gerekiyor. Vatandaşlarımız çok tedirgin, devletine, denetleyici ve düzenleyici kurumlarına güvenmek istiyor ve bir an önce bu kaybettikleri paralarla ilgili bir programın açıklanmasını bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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