Karabük Safranbolu'da alkollü sürücü kovalamacayla yakalanıp 343 bin 965 TL ceza aldı

Karabük Safranbolu'da alkollü sürücü kovalamacayla yakalanıp 343 bin 965 TL ceza aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 343 bin 965 lira idari para cezası kesildi, otomobil 60 gün süreyle trafikten menedildi ve ehliyetine 28 ay el konuldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
78 ABE 107 plakalı otomobilin sürücüsü E.A, Bostanbükü köyünde polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Ekiplerin "dur" ikazına uymayarak kaçışını sürdüren sürücü, kovalamaca sonucu Barış Mahallesi'nde yakalandı.
Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince sürücüye 343 bin 965 lira idari para cezası uygulandı, otomobil 60 gün süreyle trafikten menedildi.
Sürücünün ehliyetine ise 28 ay el konuldu.
Ayrıca 1 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan, sürücü hakkında "görevli memura direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından da adli işlem başlatıldı.