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Karabük'te iki ayrı operasyonda 230 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Karabük'te iki ayrı operasyonda 230 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen iki ayrı faaliyette 230 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük'te düzenlenen iki ayrı faaliyette 230 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki ayrı faaliyet gerçekleştirildi.

Faaliyetler kapsamında 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 230 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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