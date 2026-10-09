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Karabük Safranbolu'da safran hasadı başladı, kilosu 800 bin TL'den satılıyor

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Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi çiçek açmaya başladı; yeni sezon ürünün kilogramı 800 bin TL'den satışa sunuldu. Hasadın 40-45 gün sürmesi beklenirken, üretim tarihi ilçenin turizmine katkı sağlıyor.

KARABÜK'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi, çiçek açmaya başladı. Yeni sezon ürünün kilogramı 800 bin TL'den satışa sunulurken, hasadın 40-45 gün sürmesi bekleniyor.

Safranbolu'nun tarihi konaklarıyla ünlü ilçesine adını veren safran bitkisinin soğanları ağustos ayında dikildi. Ekim ve kasım aylarında çiçek açan bitki, baharat ve gıda boyası olarak kullanılıyor. Kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran, kolonya, sabun, çay, krem, boya, yemek ve tatlılarda da kullanılıyor. Safran üretimi, tarihi ilçenin turizmine de katkı sağlıyor.

Safranbolu'nun Yukarı Çiftlik köyünde safran üretimi yapan İsmail Yılmaz, "Tarlamız da çiçek açmaya başladı. Bundan sonra yaklaşık olarak 35-40 gün çiçek toplarız. Birkaç gün sonra inşallah tarlayı daha çok mor halde göreceğiz. Yeni ürünün kilogram satış fiyatı 800 bin lira. 1 gram fiyatı da 800 lira" dedi.

Babası İsmail Yılmaz ile birlikte safran üretimi yapan Mine Yılmaz ise hasadın 7 Ekim'de başladığını belirterek, "40-45 gün daha sürmesini ümit ediyoruz. Biz 45 gün boyunca her gün buraya gelip çiçeklerimizi hasat edeceğiz. Ekim'in sonlarına doğru çok güzel olmasını ümit ediyoruz. Safran çiçeği hem kokusuyla hem görüntüsüyle hem de tadıyla eşsiz bir bitki olduğu için hasadımızın ilk gününden itibaren yurt içinden ve yurt dışından çok fazla misafirimiz buraya gelmeye başladı. Safran çiçeği hasadını birebir deneyimlemek, görmek ve çiçeğin kokusunu almak isteyenleri hasada bekliyoruz. Yaklaşık 20 dekarlık alanda safran yetiştiriciliği yapıyoruz. Bazı parsellerimiz 1, bazıları 2, bazıları ise şu anda 3 yıllık. 3'üncü yılında olan parsellerimizden yüksek bir çiçek verimi bekliyoruz" diye konuştu.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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