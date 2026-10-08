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Karabük Yenice'de okuldan ayrılan 13 yaşındaki çocuk için dron destekli arama başlatıldı

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Karabük'ün Yenice ilçesinde okulundan öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki çocuktan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD, UMKE, İHH ve Nezir Derneği arama kurtarma ekipleri, dron desteğiyle ormanlık alanda çocuğu arıyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuk için ekipler arama çalışması başlattı.

Yortan Beldesindeki okulundan öğle saatlerinde ayrılan Rıdvan D'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Karabük İHH Arama Kurtarma ile Nezir Derneği Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dron desteğiyle çocuğun bulunması için ormanlık alanda çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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