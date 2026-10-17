Meteoroloji, Karabük çevrelerinde yarın sabah kuvvetli sağanak uyarısında bulundu

Meteoroloji, Karabük çevrelerinde yarın sabah kuvvetli sağanak uyarısında bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, yarın sabah saatlerinde Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Yağışın öğle saatlerine kadar sürmesi tahmin edilirken ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Karabük çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilen kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA