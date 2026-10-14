Karabük'ün Bolkuş mevkiinde bulut denizi cep telefonuyla görüntülendi

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Karabük'ün yüksek kesimlerinde oluşan bulut denizi hayran bıraktı.

Bolkuş mevkiinde yüksek kesimlerde oluşan bulut denizi manzarasıyla mest etti. Bölgedeki dağların arasını kaplayan bulut tabakası, denizi andıran görüntü oluşturdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı