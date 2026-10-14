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Karabük'ün Bolkuş mevkiinde bulut denizi cep telefonuyla görüntülendi

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Karabük'ün yüksek kesimlerinde, Bolkuş mevkiinde oluşan bulut denizi, dağların arasını kaplayarak denizi andıran manzarasıyla görenleri mest etti. O anlar bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde oluşan bulut denizi hayran bıraktı.

Bolkuş mevkiinde yüksek kesimlerde oluşan bulut denizi manzarasıyla mest etti. Bölgedeki dağların arasını kaplayan bulut tabakası, denizi andıran görüntü oluşturdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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