Karabük'ün Bolkuş mevkiinde bulut denizi cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'ün Bolkuş mevkiinde bulut denizi cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün yüksek kesimlerinde, Bolkuş mevkiinde oluşan bulut denizi, dağların arasını kaplayarak denizi andıran manzarasıyla görenleri mest etti. O anlar bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde oluşan bulut denizi hayran bıraktı.
Bolkuş mevkiinde yüksek kesimlerde oluşan bulut denizi manzarasıyla mest etti. Bölgedeki dağların arasını kaplayan bulut tabakası, denizi andıran görüntü oluşturdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı