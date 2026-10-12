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Karabük Valisi Oktay Çağatay, 44 Damla gönüllüsünü makamında kabul etti

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Karabük Valisi Oktay Çağatay, 44 Damla gönüllüsünü makamında kabul etti
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Karabük Valisi Oktay Çağatay, Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında 44 öğrenciyi makamında kabul etti. 9-18 Ekim'de Karabük merkez ve ilçelerinde sürecek faaliyetlerle gençlerin dayanışmaya katkı sunması hedefleniyor.

Damla Gönüllülük Hareketi çerçevesinde 44 Damla gönüllüsü çeşitli gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirmek için sahaya indi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Damla Gönüllülük Hareketi çerçevesinde kentte bulunan 44 öğrenciyi makamında kabul etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu'nun da katıldığı kabulde, gönüllülük faaliyetleri ve proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verildi. Üniversite öğrencilerinin katılımıyla yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi'nin toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, gönüllülük bilincini yaygınlaştırmayı ve gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarına aktif katılımını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Vali Oktay Çağatay, gençlerin gönüllülük faaliyetlerinde yer almasının toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünün gelişmesi açısından önem taşıdığını belirterek öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2013 yılında "10 Gönüllü Gün 1000 Gönüllü Genç" adıyla başlatılan hareket, 2014 yılından itibaren Damla Projesi adıyla sürdürülerek geniş kapsamlı bir gönüllülük hareketine dönüştü. Proje çerçevesinde yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri ve okullara ziyaretler gerçekleştirilirken çevre temizliği, fidan dikimi, kütüphane kurulumu ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek çalışmaları da yürütülüyor.

18 Ekim'e kadar çalışmalar sürecek

Damla Gönüllülük Hareketi çerçevesinde 9-18 Ekim tarihleri arasında Karabük merkez ve ilçelerinde çeşitli gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirilecek. Çalışmalarla öğrencilerin toplumsal dayanışmaya katkı sunmaları, yerel halkla bir araya gelmeleri ve kentin tarihi, kültürel ve manevi değerlerini yakından tanımaları hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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