Haberler

Karabük Safranbolu'da kaza yapan otomobilin sürücüsü İncekaya Kanyonu'nda ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Safranbolu'da kaza yapan otomobilin sürücüsü İncekaya Kanyonu'nda ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Safranbolu'da, İncekaya Kanyonu kenarında kaza yapmış otomobilin sürücüsünün cansız bedenine kanyonda ulaşıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin incelemesiyle sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, İncekaya Kanyonu kenarında kaza yapmış halde bulunan otomobilin sürücüsünün cansız bedenine kanyonda ulaşıldı.

İncekaya Kanyonu kenarında Kemal D.'ye ait otomobilin kaza yapmış halde olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Kemal D.'nin kanyonda hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kemal D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından talihsiz adamın naaşı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş

Bu olayın sırrı çözüldü! Asensio da kaybedildi gibi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şevket Çoruh’tan Özgür Ozan sorusuna esprili yanıt: Öküz ölür, ortaklık bozulur

Rol arkadaşı soruldu! Şevket Çoruh: Öküz ölür, ortaklık bozulur
Alanya'da otel tatili faciayla bitti! Merdivende ittiği eşi öldü, Polonyalı kadın tutuklandı

Eşini odaya çıkarmak için itti, tatilin sonu cezaevi oldu
Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın

Bir dönemin çocuk yıldızıydı: Sakın oyuncu olmayın
Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı

Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Sonları kötü oldu
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

9.9'luk deprem uyarısı ecel terleri döktürdü! Kabus 8 dakika sürdü
Altında rüzgar tersine döndü

Altında rüzgar tersine döndü
Kızı Adara'yı boğduğunu itiraf etmişti! Batman'da baba cezaevi koğuşunda ölü bulundu

Kızını boğduğunu itiraf etmişti! Cezaevinden ölüm haberi geldi