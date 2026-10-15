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Karabük'te 26 yıl hapis cezası olan, 27 suç kaydı olduğu belirtilen hükümlü yakalandı

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Karabük'te 26 yıl hapis cezası olan, 27 suç kaydı olduğu belirtilen hükümlü yakalandı
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Karabük'te kasten öldürme suçundan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 27 suç kaydı olduğu belirtilen hükümlü, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. Ovacık'ta tespit edilen hükümlü, tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Karabük'te, kasten öldürme suçundan hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 27 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen hükümlü, polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ve ilgili birimlerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, M.Ş. isimli hükümlünün Ovacık ilçesi kırsalında bulunduğu tespit edildi.

Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando unsurlarının müşterek düzenlediği operasyonla yakalanan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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