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Karabük'te dükkandan para isteyen şahıs, isteği karşılanmayınca masayı devirdi

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Karabük'te dükkandan para isteyen şahıs, isteği karşılanmayınca masayı devirdi
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Karabük'te Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki dönerci dükkanından para isteyen şahıs, isteği karşılanmayınca iş yerinin önündeki masayı devirip uzaklaştı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük'te bir dükkandan para isteyen şahıs, isteği karşılanmayınca iş yerinin önündeki masayı devirerek uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden para isteyen şahıs, isteğine karşılık alamayınca dükkanın önünde bulunan masayı devirdi. Şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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