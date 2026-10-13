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Karabük ve Yenice'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Karabük ve Yenice'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Karabük merkez ve Yenice'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve evlerinde 35 gram kubar esrar, 9 kök Hint keneviri, 100 gram sentetik uyuşturucu ve 36 gram sıvı amfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Yenice ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 2 zanlının üst ve evlerinde yapılan aramada, 35 gram kubar esrar, 9 kök Hint keneviri, 100 gram sentetik uyuşturucu, 36 gram sıvı amfetamin, sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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