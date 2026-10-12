Karabük'te emniyet ve jandarma okul servisleri ve okul çevrelerinde denetim yapıyor

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Karabük'te, emniyet ve jandarma ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla, okul servislerinde, okul çevrelerinde ve okul bahçelerinde güvenlik tedbirlerini aralıksız sürdürüyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak, okul çevrelerinde güvenli bir ortam oluşturmak ve eğitim saatleri boyunca huzur ve güvenliği temin etmek amacıyla ekiplerimiz tarafından gerekli kontroller ve denetimlerin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukların güvenliği için ekiplerin, eğitim öğretim yılı boyunca görevlerinin başında olmaya devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı