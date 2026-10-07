Karabük İdmanyurdu, Beykoz Anadoluspor'u 1-0 yenip Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı

Karabük İdmanyurdu, Beykoz Anadoluspor'u 1-0 yenip Türkiye Kupası'nda üst tura çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük İdmanyurdu, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda evinde karşılaştığı Beykoz Anadoluspor'u 1-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Karabük İdmanyurdu'nun golünü 34. dakikada Cihan Aydın attı; ev sahibi ekip böylece bir üst tura çıktı.
Karabük İdmanyurdu, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda evinde karşılaştığı Beykoz Anadoluspor'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Murat Demir, Servet Bozkurt, Sadettin Ebrar Balcı
Karabük İdmanyurdu: Furkan Yasin Çevik, Berat Can Sebat, Mert Mehmet Çakmak, İlker Akar (Muhammed Eren Erdinç dk. 87), Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz (Muhammed Semih Kocatürk dk. 46), Cihan Aydın (Mehmet Umutlu dk. 90+3), Mehmet Ali Kılınç (Furkan Kılık dk. 75), Mücahit Emre Sivri, Özgür Özden Dağdelen, Kaan Erdoğan (Necdet Burak Okan dk. 90+2)
Beykoz Anadoluspor: Mert Danışmaz, Berat Köşker, Abdullah Yıldızer (Utku Kayra Yılmaz dk. 90), Enes Hakan Sığırcı, Erdem Baytaroğlu (Mirza Ege Saracoğlu dk. 90), Onur Arı, Görkem Yalçıner, Dursun Ali Emirhan Topal (Berat Altındiş dk. 46), Seyfi Boran Özkan (Erhan Kara dk. 46 (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 70), Arda Taşar, Birkan Öksüz
Goller: Cihan Aydın (dk. 34) (Karabük İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Berat Can Sebat, Mustafa Yorulmaz, İlker Akar, Furkan Kılık (Karabük İdmanyurdu), Oğuzhan Efe Yılmaz (Beykoz Anadoluspor)