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Karabük Valisi Çağatay, KTSO’nun yeni yönetimini tebrik etti

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Karabük Valisi Çağatay, KTSO’nun yeni yönetimini tebrik etti
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Karabük Valisi Oktay Çağatay, KTSO Başkanı Ömer Ayar, Meclis Başkanı Murat Sönmez ve meclis üyelerini makamında kabul etti. Çağatay, yeni yönetimi tebrik ederek başarı diledi; Karabük’ün ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunacak çalışmaların önemine değindi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) başkanlığına seçilen Ömer Ayar, Meclis Başkanlığına seçilen Murat Sönmez ve oda meclis üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çağatay, Başkan Ömer Ayar, Meclis Başkanı Murat Sönmez ve meclis üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Karabük'ün ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunacak çalışmaların önemine değinen Vali Çağatay, yeni dönemin Karabük iş dünyası ve kentin gelişimi açısından hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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