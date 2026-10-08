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Karabük Yenice'de ormanlık alana giden lise öğrencisi için arama başlatıldı

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Karabük Yenice'de ormanlık alana giden lise öğrencisi için arama başlatıldı
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Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde okuldan çıktıktan sonra ormanlık alana giden lise öğrencisinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Ailesinin 112'ye bildirmesiyle bölgeye sevk edilen jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde okuldan çıktıktan sonra ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan öğrenci için arama çalışması başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yortan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Dereli isimli lise öğrencisi okuldan çıktıktan sonra ormanlık alana gitti. Bir süre sonra çocuktan haber alamayan ailesi ve yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanda Dereli'yi bulmak için çalışma başlattı. Bölgede ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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