Karabük Eskipazar'da kamyon park halindeki iki araca çarptı, 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kamyonun biri park halindeki iki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bayındır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 34 TU 5943 plakalı kamyon, Bolu'nun Gerede ilçesinden Çankırı'nın Çerkeş ilçesi istikametine seyir halindeyken dinlenme tesislerinden çıkarak Gerede yönüne dönmek isteyen M.D. yönetimindeki 34 VU 0271 plakalı çekici ve buna bağlı 34 VU 0272 plakalı yarı römorka çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce tesiste park halindeki E.Ç. idaresindeki 52 AHN 923 plakalı otomobile, ardından S.R.HÜ. yönetimindeki 20-EV-323 plakalı çekici ve buna bağlı 20-ZB-423 plakalı yarı römorka çarptı. Kazada 52 AHN 923 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ç., F.K. ve 6 yaşındaki A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikeler bulunmayan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı