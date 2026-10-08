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Karabük'te taksinin altına giren yavru kedi, sürücü ve vatandaş yardımıyla kurtarıldı

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Karabük'te taksinin altına giren yavru kedi, sürücü ve vatandaş yardımıyla kurtarıldı
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Karabük şehir merkezi Menderes Caddesi'nde ticari taksinin altına giren yavru kedi, sürücünün kedi sesini fark etmesiyle bulundu. Sürücü ve çevredeki bir vatandaşın uzun uğraşları sonucu otomobilin altından çıkarılan yavru kedi kurtarıldı.

Karabük'te bir ticari taksinin alt kısmına giren yavru kedi, taksi sürücüsü ve çevredeki bir vatandaşın yardımıyla uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, şehir merkezi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Ticari taksi sürücüsü Ramazan Aykutlu, aracının alt kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine alt kısmına bakan Aykutlu, kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

Aykutlu'nun çabalarına rağmen yavru kedi çıkarılamayınca çevrede bulunan bir vatandaş da yardıma koştu. Bir süre devam eden uğraşın ardından yavru kedi otomobilin altından çıkarılarak kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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