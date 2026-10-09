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Karabük'te iki grup arasındaki yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

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Karabük'te iki grup arasındaki yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı
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Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'te iki grup arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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