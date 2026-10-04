Karabük'te mantar toplayan 59 yaşındaki kişi aracından 250 metre uzakta ölü bulundu

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Karabük'te mantar toplamak için evinden ayrılan kişinin cansız bedeni ormanda bulundu.

Başköy köyündeki ormana dün mantar toplamak için giden G.Ç'nin (59) geri dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ile sivil toplum kuruluşlarından ekiplerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

G.Ç, gece saatlerinde ormanlık alanda tespit edilen aracına yaklaşık 250 metre uzaklıkta hareketsiz halde bulundu.

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen G.Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA