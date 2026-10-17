Karabük'te yaklaşık 2 bin rakımlı Keltepe'de sonbahar renkleri ve sis görüntülendi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün yaklaşık 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde ormanlarda sonbaharla oluşan renk tonları ve yoğun sis, bölgede güzel görüntüler oluşturdu. Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının sisle birleştiği manzara dron ile havadan görüntülendi.
Karabük'ün yaklaşık 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde ormanlarda sonbaharla birlikte oluşan renk tonları ve yoğun sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Bölgede etkili olan sisin ormanlık alanları kaplamasıyla sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonları bir araya geldi.
Sonbaharın renkleriyle sisin oluşturduğu manzara, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.
Doğanın sunduğu görsel şölen, dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı