Karabük'te yaklaşık 2 bin rakımlı Keltepe'de sonbahar renkleri ve sis görüntülendi.

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Karabük'ün yaklaşık 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde ormanlarda sonbaharla birlikte oluşan renk tonları ve yoğun sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Bölgede etkili olan sisin ormanlık alanları kaplamasıyla sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonları bir araya geldi.

Sonbaharın renkleriyle sisin oluşturduğu manzara, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Doğanın sunduğu görsel şölen, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı