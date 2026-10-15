Karabük'te 26 memur yemin etti, İUP için 57 kişilik kontenjan duyuruldu

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde memur kadrosuna atanan 26 personel için yemin töreni düzenlendi.

Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende personel, yemin ederek belgelerini imzaladı.

Törende konuşan İl Müdürü Coşkun Güven, kamu hizmetinde sorumluluk bilincinin önemine dikkati çekerek, "Ettiğiniz yemin, devletimize, milletimize ve hukukun üstünlüğüne bağlılığınızın, görevlerinizi dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yerine getirme kararlılığınızın bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yenice'ye Sürdürülebilir EcoPalet Tesisi

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret ettiklerini bildirdi.

Karakaş, yaptığı açıklamada, Kacır'la Sürdürülebilir EcoPalet Tesisi projesi hakkında görüştüklerini belirtti.

Buluşmada, Yenice'nin sanayi altyapısını güçlendirecek organize sanayi bölgesi çalışmalarını da ele aldıklarını aktaran Karakaş, "Hedefimiz, üretimi artırmak, yeni istihdam alanları oluşturmak ve Yenice'mizin ekonomik geleceğini güçlendirmek. Yenice'miz için durmadan çalışıyor, ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabük'te "Hoş Geldin Bebek" projesi sürüyor

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Hoş Geldin Bebek" projesinin devam ettirildiğini bildirdi.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, proje kapsamında bebek bakım ürünlerinden oluşan hediye paketlerini bugüne kadar 1520 aileye ulaştırdıklarını kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğünde İUP kapsamında 57 kişi işe alınacak

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uygulanacak İşgücü Uyum Programı (İUP) için başvuru takvimini duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, istihdam edilecek 57 kişilik kontenjan için yarın başlayacak başvurular 20 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA