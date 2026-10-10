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Böyle eğlence olmaz olsun! İki genç kızın yaptıklarına bakın

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Böyle eğlence olmaz olsun! İki genç kızın yaptıklarına bakın
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Karabük'teki 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'de seyir halindeki otomobilde bulunan iki kadın, aracın tavanından ve camlarından sarkarak dans etti. O tehlikeli anlar, aynı istikamette seyir halindeki otomobilin içindeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te seyir halindeki bir otomobilin tavanından ve camlarından dışarı sarkarak dans eden genç kadınların tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay, kentin hareketli noktalarından 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde üzerinde meydana geldi. Akan trafikte seyreden otomobilde bulunan iki kadın, aracın açık tavanından ve yan camlarından dışarı sarkarak dans etmeye başladı. Hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan kadınların o anları, aynı istikamette ilerleyen başka bir araçtaki yolcu tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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