Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Karabük'te 2025 vergi rekortmeni KARDEMİR, 260 milyon lirayla ilk sırada yer aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te 2025 vergi rekortmeni KARDEMİR, 260 milyon lirayla ilk sırada yer aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Defterdarlığının açıkladığı 2025 Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinde KARDEMİR, yaklaşık 260 milyon lirayla ilk sırada yer aldı. Karabük merkezli şirketlerden yaklaşık 11 milyar lira kurumlar vergisi tahsil edildi; ilk 20 listesinde sadece 6 şirket ismini açıkladı.

Karabük Defterdarlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinde Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) ilk sırada yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında Karabük merkezli şirketlerden yaklaşık 11 milyar lira kurumlar vergisi tahsil edildi. Karabük Defterdarlığı tarafından açıklanan ilk 20 listesinde yalnızca 6 şirket, isimlerinin kamuoyuyla paylaşılmasına izin verdi. Açıklanan listede KARDEMİR, yaklaşık 260 milyon liralık kurumlar vergisiyle ilk sıradaki yerini korudu. Yenice merkezli Ören Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları ve Orman Ürünleri Sanayi İmalat Pazarlama A.Ş. yaklaşık 34 milyon lira vergiyle 5'inci sırada yer alırken, Salih Yılmaz Beton İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ise yaklaşık 27 milyon liralık vergiyle 8'inci sıraya yerleşti.

İsminin açıklanmasına izin veren diğer şirketlerden Saf Altın Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14'üncü, Kalemler Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 16'ncı, Yıldırım Yapı Restorasyon İnşaat Sanayi Ltd. Şti. ise 20'nci sırada yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim

Sarallar birbirine girdi! Kurşun yağdıran kişi aynı aileden çıktı
Husilerin saldırısında Aden'de kalkışa hazır uçağın 500 metre yakınına iki füze düştü

Savaş durmuyor! Yolcu uçağının yakınına füze attılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Karşısına çıkınca yol verdi
Kiliseye saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

Kiliseye saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi

Eski muhtar da bulundu! İki şehirdeki felakette can kaybı arttı
Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim

Trump'tan korkunç tehdit: Mini nükleer bomba atabilirim
Meriç Nehri'nde kaybolan 2 çocuk aranırken parçalanmış başka bir ceset bulundu

Kaybolan iki çocuk aranırken bambaşka bir manzarayla karşılaşıldı
Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı

Evinde çıplak dolaşınca olanlar oldu

Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor

Aralarında İstanbul da var! Saat verildi, yeniden geliyor