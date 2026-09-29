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Safranbolu'da hafif ticari araç hatalı solladı, çarpışmaktan son anda kurtuldu

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari bir aracın hatalı sollama yaptığı anlar araç içi kamerasına yansıdı. Safranbolu-Eflani kara yolunda karşı yönden gelen araç, hafif ticari araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hatalı sollama yapan hafif ticari aracın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Safranbolu- Eflani kara yolu Ağaçkese köyü yakınlarında ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, tırı sollamaya çalıştı.

Bu sırada karşı yönden gelen araç, hafif ticari araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Hafif ticari aracın kara yolunda hatalı sollama yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, araç içi kamerasınca kayıt altına alındı.

Kaynak: AA
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