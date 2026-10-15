Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, öğretmenlerle istişarede bulundu

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Öğretmenler Odası Buluşması" çerçevesinde öğretmenlerle istişarelerde bulundu.

75. Yıl Karabük Anadolu Lisesi'nde düzenlenen buluşmada konuşan Akbaş, Karabük'te eğitim camiasının güçlü bir aile anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı. Karabük'te büyük bir maarif Ailesi olarak eğitim-öğretim süreçlerini birlik, beraberlik ve güçlü bir iş birliği içerisinde başarıyla yürüttüklerini ifade eden Akbaş, "Öğretmenlerimiz huzurluysa öğrencilerimiz de huzurlu olur. Öğrencilerimizin huzuru ise velilerimize yansır. Öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki bu güçlü bağ, eğitimde başarının en önemli unsurlarından biridir. Nitelikli ve donanımlı öğretmen kadromuzun özverili çalışmalarıyla eğitimde kaliteyi ve başarıyı daha ileriye taşımaya devam ediyoruz" dedi.

Okul güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalara da değinen Akbaş, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Okullarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla bahçe görevlilerimiz, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini güvende hissettikleri, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmeleri için tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde hareket ediyoruz."

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerlerine bağlı nesiller yetiştiriyoruz"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine dikkat çeken Akbaş, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını, öğrencilerin sosyal, kültürel, ahlaki ve kişisel gelişimlerinin de bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Akbaş, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerimizi akademik yönden donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmada okul, aile ve çevre iş birliğini son derece önemsiyoruz. Eğitimde elde ettiğimiz başarıları bu güçlü birliktelikle daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerinin de yakından izlenmesi gerektiğini belirten Akbaş, Şube Öğretmenler Kurulu toplantılarının etkin şekilde değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Her öğrencinin ayrı bir değer taşıdığını aktaran Akbaş, "Şube Öğretmenler Kurulu toplantılarında öğrencilerimizi bireysel olarak değerlendirmeli, akademik ve sosyal gelişimlerini yakından takip etmeliyiz. Rehber öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin okul içerisindeki davranışlarını, arkadaşlık ilişkilerini ve ihtiyaçlarını gözlemlemelidir. Teneffüslerde, koridorlarda ve okul bahçelerinde öğrencilerimizle güçlü bir iletişim içerisinde olmalıyız. Her öğrencimizin kendisini değerli hissettiği, güvenli ve destekleyici bir okul iklimi oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

"Her cuma öğretmenlerimizle buluşuyor, birlikte çözüm üretiyoruz"

Öğretmenlerle doğrudan iletişime büyük önem verdiklerini, okul ziyaretleri ve öğretmenler odası buluşmalarının yanı sıra her cuma günü düzenlenen öğretmen buluşmalarını da hatırlatan Akbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her cuma saat 16.00'da öğretmenlerimizle randevusuz olarak bir araya geliyoruz. Öğretmenlerimizin taleplerini, önerilerini ve karşılaştıkları sorunları doğrudan dinliyor, dertlerine ortak oluyor ve birlikte çözüm üretiyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Bu ailede herkesin fikri, emeği ve katkısı çok kıymetli. Birlikte düşünüyor, birlikte karar veriyor ve birlikte başarıyoruz. Sizlere her zaman güveniyoruz. Biz birlikte güçlüyüz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı