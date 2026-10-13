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Atatürk’e ve Erdoğan’a hakaret paylaşımı yapan öğretmen açığa alındı

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Karabük’te bir okulda görevli öğretmen, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşım nedeniyle açığa alındı.

Karabük'te bir okulda görevli öğretmen, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşım nedeniyle açığa alındı.

Karabük'te bir okulda öğretmen olarak görev yapan E.Ç., sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptı. Paylaşım nedeniyle hakkında inceleme başlatılan E.Ç., açığa alındı.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçesinde bulunan bir okulda görevli E.Ç. isimli personelin, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e, kamu kurumlarına ve eğitim çalışanlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımlarla ilgili Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, ayrıca ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alınma işlemi gerçekleştirilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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