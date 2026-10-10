Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı; 1'inin durumu ağır.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı; yaralılardan 1'inin durumu ağır. İlk kazada kaya parçalarına çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi, ikinci kazada kontrolden çıkan otomobil tır ve hafif ticari araca çarptı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
B.T. idaresindeki 07 YSB 67 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kayı köyü yakınlarında yamaçtan düşen kaya parçalarına çarpmamak için manevra yaptı.
Kazada devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki M.T. ve S.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Karabük-Ankara kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde M.A.A. yönetimindeki 06 FYT 568 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Otomobil N.Ç'nin kullandığı 78 AH 500 plakalı tır ile M.R.Y. kontrolündeki 78 ABR 850 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü M.A.A. yaralandı.
AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.