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Karabük'te korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Karabük'te Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir korkuluklara çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda M.K. (37) idaresindeki 46 ADC 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı.

Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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