Karabük'te sağanak sonrası kaya düştü, öğrenci servisinin camı hasar gördü

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Karabük'te etkili olan sağanağın ardından yola kaya parçaları düştü.

Olay, Karaağaç köyü mevkiinde meydana geldi. Yağışın etkisiyle birlikte dağlık alandan yola kaya parçaları düştü. Kaya parçası düşmesi sırasında herhangi bir aracın geçmemesi faciayı engelledi. Yoldaki kaya parçaları vatandaşlar tarafından temizlendi.

Öte yandan Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş mevkiinde dağdan düşen kaya parçası bir öğrenci servisinin camına isabet etti. Kazada aracın camında hasar oluşurken facianın eşiğinden dönüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı